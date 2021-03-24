Нарушений на миллиард: ревизоры вернули в бюджет Приморья более 620 миллионов рублей

Сумма выявленных КСП Приморья в 2020 году нарушений составила 1 миллиард 71,6 миллиона Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Законодательное Собрание Приморского края рассмотрело отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты региона за 2020 год.

В сумме оценка выявленных КСП в прошлом году нарушений составила 1 миллиард 71,6 миллиона рублей. Общее количество установленных случаев нарушений — 640.

Почти на 35% выросла сумма средств, которые удалось вернуть в краевой бюджет. Она составила 620,2 миллионов рублей. Годом ранее смогли восстановить — 460,7 миллионов рублей.

Главным распорядителям средств краевого бюджета, иным участникам бюджетного процесса в 2020 году было внесено 56 представлений об устранении нарушений.

КСП Приморья за год составила девять протоколов об административных правонарушениях. По результатам их рассмотрения в бюджет перечислено 96,1 тысячи рублей. В арбитражных судах рассматривалось четыре дела с привлечением Контрольно-счетной палаты Приморского края, все судебные акты приняты в пользу КСП.

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