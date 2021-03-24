Во Владивостоке умер известный приморский поэт Иван Шепета

Приморский поэт Иван Шепета. Фото: личный аккаунт Facebook

Известный приморский поэт Иван Шепета ушел из жизни.

Сообщение о скорбном событии появилось в личном аккаунте Facebook журналиста и главного редактора «Новой газеты во Владивостоке» Андрея Островского.

«Господи, что за ужасный день. Пару часов назад умер Ваня Шепета. Для меня — Ваня, потому что я дружил с ним с юности, с 70-х. Дружил всю жизнь и очень многим ему обязан. Большая беда. Очень большая», — пишет Андрей Островский.

В начале марта Иван Шепета был госпитализирован в связи с инсультом. Находился в реанимационном отделении.

Иван Иванович Шепета родился в Приморье в 1956 году. Окончил филологический факультет ДВГУ. В советское время работал учителем русского языка и литературы.

Публиковаться начал в первой половине девяностых годов. Являлся членом Союза российских писателей и членом дальневосточного отделения Русского ПЕН-центра. Любителям литературного творчества он известен как автор четырех сборников стихов: «Заповедник» (1990), «Суровые стансы» (2005), «Фотограф бабочек» (2008), «Все слова на А» (2009).

Печатался в журналах «Новый мир», «Литературная учеба», «Советская литература» (на иностранных языках), постоянный автор журнала «Дальний Восток», «Литературной России», альманахов «Лучшие стихи года», «Рубеж» и многих других изданий.

Коллектив «Комсомольской правды — Владивосток» приносит глубочайшие соболезнования родным и близким.

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