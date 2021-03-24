Скульптуру русалки на Спортивной набережной Владивостока восстановят в этом году

Детвора вокруг скульптуры русалки на Спортивной набережной Владивостока. Фото: сайт VL.ru

На Спортивной набережной Владивостока в этом году городские власти планируют вновь установить в волнах скульптуру русалки. Арт-объект некогда украшал пляж на протяжении нескольких лет, но под действием стихии откололся от основания и упал на морское дно.

Идея восстановления скульптуры любимого горожанами мифологического персонажа возникла в 2018 году у автора изваяния Александра Субботина. Годом позже мэрия провела среди владивостокцев онлайн голосование о судьбе объекта. Большинство горожан проголосовали за то, чтобы дать приморской русалке новую жизнь.

Как сообщил редакции VL.ru руководитель Дирекции общественных пространств Салават Галиев, русалку поднимут из пучины и обследуют, после чего будет принято решение либо о реставрации, либо о создании новой фигуры.

Подъем скульптуры проведут в этом году одновременно с началом работ по благоустройству набережной.

Создатель статуи гендиректор компании ООО «Дальстройбизнес II» Александр Субботин предлагает и альтернативный вариант установки арт-объекта — отлить бронзовую фигуру по образцу русалочка из Копенгагена. Скульптура будет меньше по размеру, чем прежняя, а в ладонях станет держать морскую раковину с жемчужиной, светящейся по ночам.

Напомним, скульптура русалки появилась на Спортивной набережной в 2003 году и за время своего существования минимум дважды становилась жертвой вандалов: один раз на груди русалки написали непристойные слова, а второй раз снесли скульптуре голову. В тот раз прежний вид восстановили муниципальные службы.

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