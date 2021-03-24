В Приморье снова уточнят, как собирать валежник в лесу

В федеральном законе уточнены правила при сборе валежника в лесу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Порядок сбора валежника, лекарственных растений и других лесных ресурсов собираются уточнить в Приморье.

Депутаты Законодательного Собрания края в первом чтении поддержали проект изменений в статью 4 закона «Об использовании лесов в Приморском крае». Необходимость подкорректировать существующую норму краевого закона возникла из-за изменений, появившихся в федеральном законодательстве.

С 1 января нынешнего года уточнены требования к использованию лесов при сборе лекарственных растений и березового сока, заготовке пней, бересты, коры деревьев и кустарников, хвороста, валежника, веточного корма, еловых, пихтовых и сосновых лап, мха, лесной подстилки, камыша и подобных лесных ресурсов.

В региональный закон также планируется внести уточнения, разрешающие использовать ручные инструменты, в том числе ручные пилы, топоры и легкие бензопилы, при сборе валежника.

Также уточняется, что при заготовке хвороста не допускается спиливать деревья и кустарники, их вершины, сучья и ветви, а также обрубать сучья и вершины с сырорастущих деревьев.

Будет закреплен в новых правилах запрет на сбор лесной подстилки не только в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, но и в лесах, расположенных в водоохранных зонах, и ценных лесах.

К перечню участков, где нельзя заготавливать пневый осмол, добавлены леса научного и исторического значения. При этом правила дополнены требованием засыпать плодородным слоем почвы и заравнивать ямы, оставшиеся после заготовки пней.

Как считает председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов, четкое правовое регулирование сбора лесных ресурсов сделает этот процесс более понятным для населения.

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