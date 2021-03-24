Нетрезвую женщину с шестилетним внуком задержала полиция на вокзале Уссурийска

В Уссурийске полицейские доставили в отдел нетрезвую гражданку с шестилетним внуком Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уссурийске на железнодорожном вокзале транспортные полицейские обнаружили нетрезвую гражданку, подвергавшую опасности своего шестилетнего внука.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД по ДФО, наряд патрульно-постовой службы транспортной полиции увидел в здании вокзала 46-летнюю женщину в состоянии опьянения. Рядом с ней находился малолетний ребенок.

Вместе с мальчиком даму доставили в дежурную комнату полиции, чтобы установить личности ее и ребенка. Гражданка была настолько подшофе, что внятно ответить, кем ей приходится мальчик, не смогла. Однако материться ей вполне удавалось.

Майор полиции Татьяна Туркина все таки сумела установить, что ребенок является внуком женщины по линии сына. Оба родственника — жители Уссурийского городского округа.

Когда отец малыша появился в комнате полиции, он рассказал, что сын по договоренности на неделю отправлен погостить к бабушке. Почему она оказалась ночью на железнодорожном вокзале и куда собиралась ехать с его сыном он не знает.

Сама женщина поведала, что пила алкоголь в компании своей подруги, а затем решила отправиться на поезде с шестилетним внуком в Комсомольск-на-Амуре. То, что она подвергает мальчика опасности, так как не может контролировать ребенка рядом с железнодорожными путями, бабушка не осознавала.

Сотрудники транспортной полиции составили протоколы об административных правонарушениях по статье 20.21 и части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

Ребенка передали отцу, на которого за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей тоже составили протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ.

Более того, информацию о происшествии направили в ОМВД по городу Уссурийску и местную Комиссию по делам несовершеннолетних, чтобы с семьей провели профилактическую работу.

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