В ночь на 25 марта на трассе Владивосток-Аэропорт будет ограничено движение машин

На трассе Владивосток-Аэропорт с 1 до 4 часов 25 марта движение машин будет закрыто
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сегодня, в ночь с 24 на 25 марта на третьем километре трассы Владивосток-Аэропорт, рядом с АЗС «Роснефть» дорожными службами будет перекрыто движение автотранспорта.
Ограничение дорожного трафика будет проходить в промежутке с 1 до 4 часов ночи. Оно связано с тем, что строители будут заниматься на этом участке дороги монтажом балки пешеходного виадука.
Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, объехать перекрытый участок по направлению к аэропорту можно через улицу Вахрушева. В сторону Владивостока объезд осуществляется через поселок Угловое.
Водителей просят с пониманием отнестись к ограничениям и заранее планировать маршрут движения.
Схема объезда места производства дорожных работ
Фото: Правительство Приморского края
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