В ночь на 25 марта на трассе Владивосток-Аэропорт будет ограничено движение машин

На трассе Владивосток-Аэропорт с 1 до 4 часов 25 марта движение машин будет закрыто Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, в ночь с 24 на 25 марта на третьем километре трассы Владивосток-Аэропорт, рядом с АЗС «Роснефть» дорожными службами будет перекрыто движение автотранспорта.

Ограничение дорожного трафика будет проходить в промежутке с 1 до 4 часов ночи. Оно связано с тем, что строители будут заниматься на этом участке дороги монтажом балки пешеходного виадука.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, объехать перекрытый участок по направлению к аэропорту можно через улицу Вахрушева. В сторону Владивостока объезд осуществляется через поселок Угловое.

Водителей просят с пониманием отнестись к ограничениям и заранее планировать маршрут движения.

Схема объезда места производства дорожных работ Фото: Правительство Приморского края

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