Около 30 приморских гостиниц готовятся к встрече гостей и участников ВЭФ-2021 во Владивостоке

Около 30 гостиниц Владивостока и Артема будут принимать участников ВЭФ Фото: Милана СОКОЛ

Гостиницы Приморья начали готовить к очередному VI Восточному экономическому форуму, который состоится со 2 по 4 сентября в столице региона.

Как сообщил руководитель агентства по туризму края Владимир Щур, принимать гостей и участников ВЭФ-2021 будут около 30 гостиниц Владивостока и Артема. Из них большая часть уже начала подготовку номерного фонда.

В числе отелей, где планируют расселить приезжих есть и новые объекты под управлением известных в отрасли международных брендов. Так рассматривается возможность задействовать отели Novotel Владивосток и Ocura Владивосток, которые еще не сданы в эксплуатацию, но активно достраиваются и должны открыться к началу ВЭФ.

— Форум будет организован на самом высоком уровне, в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и ВОЗ в части применения комплекса обязательных профилактических мероприятий, необходимых для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Поэтому средствам размещения предстоит проделать большую работу в этом направлении. Тем не менее после годового простоя в связи с пандемией в 2020 году для гостиниц и отелей это будет хорошая возможность получить полную загрузку номерного фонда, — считает Владимир Щур.

В 2020 году Восточный экономический форум был отменен из-за эпидемиологических ограничений.

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