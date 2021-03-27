Названа дата, когда в Приморье потеплеет до +17 градусов

Последние дни марта подарят региону солнечную погоду. Фото: Кристина ГРИН

Пока Приморье находится во власти мощного китайского циклона, синоптики спешат с хорошими новостями. Совсем скоро грядет потепление. Так, уже во вторник, 30 марта, непогода сместится на север Сахалина, и его влияние на погоду Приморья ослабеет. На большей части региона будет без осадков. Дождь пройдет лишь в северных районах. С этого же дня в крае начнется потепление.

- Последний день марта подарит жителям Приморья солнечную и спокойную погоду. Увеличится как ночное выхолаживание, так и дневной прогрев. Ночью в континентальных районах края минимальная температура понизится до отрицательных значений. День будет теплый, +8 +17 градусов, - сообщают синоптики «Примгидромета».

Понедельник во Владивостоке будет еще дождливым. Но во вторник осадки пойдут на убыль, и в городе установится хорошая погода со свежим ветром. Ночные температуры будут в пределах +1+3 градусов, а днем воздух прогреется до +8 +10 градусов. Так до конца марта в дальневосточной столице будет хорошая погода с нарастающим потеплением. Ожидается до +14 градусов тепла.

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