В Приморье полицейские задержали преступника, находящегося в федеральном розыске

Полицейские задержали рецидивиста Фото: Милана СОКОЛ

Кража автомагнитолы в одном из магазинов Артема позволила задержать мужчину, который с лета прошлого года находился в бегах. Благодаря записи видеокамер полицейские установили личность рецидивиста.

История развернулась в магазине цифровой техники на улице Фрунзе в Артеме. Похититель забрал из торговой точки магнитолу, стоимостью 9 тысяч рублей. После изучения записи с камер наблюдения сотрудники уголовного розыска вышли на след 34-летнего местного жителя. Установить его место нахождения помог участковый. Мужчину оперативно доставили в полицейский участок, где он признался в преступлении.

Однако оказалось, что кража – далеко не единственная. Раньше мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Летом прошлого года подозреваемого отпустили под подписку о невыезде, однако он поспешил скрыться от правосудия и был объявлен в федеральный розыск. При этом беглец не только игнорировал вызовы в полицию, но и продолжал воровать. В одном из магазинов он украл зарядное устройство для смартфона, стоимостью 1500 рублей.

По сообщению пресс-службы ОМВД России по городу Артему, в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по нескольким частям статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража).

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