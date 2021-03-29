Суточная заболеваемость COVID-19 в Приморье снизилась до уровня июня 2020 года

В Приморье от коронавируса привито 58767 человек Фото: Милана СОКОЛ

По данным опубликованным краевым оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией, за прошедшие сутки медиками Приморья было зарегистрировано 52 новых случая заражения. Такое количество заболевших регистрировалось в начале июня 2020 года.

Общее количество приморцев, инфицированных новым вирусом, с начала пандемии составляет 42250 человек.

Со вчерашнего дня диагноз «коронавирус» был снят с еще 37 жителей Приморья. Общее число тех, кто сумел справиться с болезнью в крае достигло отметки 38294 человека.

По официальным данным от COVID-19 и сопутствующих ему факторов в регионе на данный момент умерли 675 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано два летальных исхода.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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