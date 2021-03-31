ТОП-10 самых высокооплачиваемых вакансий в Приморье представило агентство HeadHunter

Список самых денежных вакансий Приморья опубликовал сайт hh.ru Фото: Артем КИЛЬКИН

Аналитики крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России HeadHunter проанализировали актуальные вакансии, открытые сейчас в Приморском крае, и составили подборку самых денежных предложений.

На вершине ТОП-10 оказалась вакансия из сферы медицины — хирург-имплантолог в одной из стоматологических клиник региона. Кандидату предлагается заработная плата от 300 тысяч до полумиллиона рублей на руки. Среди требований к соискателю, кроме опыта работы по специальности, значится обязательное наличие действующего сертификата «Стоматология хирургическая» и/или «Челюстно-лицевая хирургия».

Позиции пониже в первой десятке заняли предложения для квалифицированных рабочих вахтовиков: машинист буровой установки подземного горного добычного участка — зарплата от 294 тысяч до 375 тысяч рублей до вычета налогов, механик подземного горного добычного участка — зарплата от 220 тысяч рублей до вычета налогов, водитель автовоза — зарплата от 200 тысяч рублей на руки.

Как обращают внимание аналитики hh. ru, традиционно в десятку лучших предложений в регионе входят вакансии для специалиста IT-сферы и главного бухгалтера. На последнем месте в десятке оказалась должность разработчика C++. Ему предлагают от 150 тысяч до 300 тысяч рублей до вычета налогов.

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