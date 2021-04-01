Подпишись на "Комсомолку" со скидкой: в Приморье стартует подписная кампания на издания второго полугодия 2021 года

С 1 апреля Почта России открывает подписку на более 5 400 периодических печатных издания на второе полугодие 2021 года. В период с 5 по 15 апреля можно оформить подписку на любимую газету «Комсомольская правда» со скидкой до 20%.

Приморцы могут оформить печатную прессу на второе полугодие 2021 года с доставкой в почтовый ящик, до востребования или в абонентский ящик ближайшего почтового отделения.

Сервисом подписки можно воспользоваться на сайте Почта России в разделе «Онлайн подписка», где за 3-5 минут можно выбрать газету или журнал и оплатить стоимость подписки. Подписку можно оформить в мобильном приложении Почты России, а также на дому с помощью почтальона.

Клиенты Почты России могут присоединиться к благотворительной подписке на периодические издания в адрес конкретного социального учреждения в разделе федеральной программы «Дерево добра». Выбрать детский дом, хоспис, интернат, дом престарелых и подарочные издания можно через отдельный каталог, который размещается в отделениях, а также на сайте Почты России.