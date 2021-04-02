За прошедшие сутки в Приморье от COVID-19 умерли еще два человека

В Приморском крае на сегодня сделано 62932 прививки от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Согласно статистике, опубликованной краевым оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией, в Приморском крае за минувшие сутки в регионе был обнаружен 51 новый случай заражения COVID-19.

Общее число зараженных новым вирусом за все время пандемии в крае составляет 42462 человека.

Из них на сегодня диагноз «коронавирус» снят с 39079 жителей Приморья. Официально признаны выздоровевшими за последние сутки еще 197 человек. Количество выздоравливающих за сутки постепенно растет с начала марта. Если в первых числа марта ежедневно фиксировалось около 60 — 70 выздоровевших человек, то сейчас показатель находится в районе 185 — 200 человек.

Еще два летальных исхода от COVID-19 зарегистрировано за сутки в регионе. Всего от новой болезни в крае скончались 682 человека.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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