В Приморье, после пожара в квартире, полиция нашла почти девять килограммов марихуаны

В селе Новоникольск в Приморье из-за наркомана "варившего химку" произошло возгорание в жилом доме. Фото: пресс-служба отдела МВД России по городу Уссурийску

В Приморском крае по факту хранения наркотических средств в квартире, где ранее произошел пожар, возбуждено уголовное дело. У жителя Уссурийского городского округа сотрудники полиции обнаружили почти девять килограммов марихуаны.

Как уже писала «КП-Владивосток», на улице Советской в селе Новоникольск произошло возгорание в жилом доме, но его причиной стал вовсе не взорвавшийся газовый баллон, как сообщалось ранее. Хотя без газа все же не обошлось. В результате происшествия выгорела квартира на первом этаже. Проживающий квартире 30—летний мужчина был доставлен в лечебное учреждение с ожогами лица, груди и рук. Другие жильцы дома не пострадали.

Полицейские отдела МВД России по городу Уссурийску, осматривая квартиру после того, как пожар был ликвидирован, обнаружили полиэтиленовый пакет с высушенными частями растений. Экспертиза подтвердила подозрения полиции: представленное на исследование вещество массой 8,8 килограмма оказалось коноплей.

Когда правоохранители опросили в лечебном учреждении пострадавшего мужчину, выяснилось, что возгорание произошло из-за скопления паров ацетона, который гражданин использовал для изготовления концентрата наркотического средства.

«Следователем отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупной размере», — сообщила руководитель отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

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На пожарище полицейские обнаружили мешок с 8,8 килограмма конопли. Фото: пресс-служба отдела МВД России по городу Уссурийску

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