Ликвидируя последствия ледяного дождя, Владивосток готовится к массовым посадкам деревьев

Первые высадки деревьев в этом году во Владивостоке начнутся на субботнике 24 апреля Фото: Администрация Владивостока

Владивосток готовится к большим работам по высадке новых деревьев, кустарников, цветов, обустройству газонов, парков, скверов и других общественных пространств. В городе планируется высадить свыше 3500 деревьев, 13 тысяч кустарников и более 340 тысяч цветов по 134 адресам. Новые растения должны стать частичной заменой растительности, погибшей во время ледяного дождя, прошедшего минувшей зимой.

Как сообщает пресс-служба администрации города, первые высадки деревьев во Владивостоке начнутся на субботнике 24 апреля. Проводить работы будут сотрудники муниципального предприятия «Дороги Владивостока». Рекомендации по растениям дали специалисты Ботанического сада.

Сейчас специалисты мэрии определяют места для высадки новых деревьев и кустарников. Часть адресов уже согласована.

— Средства на закупку цветочной рассады, кустарников и деревьев доведены до муниципального предприятия. Часть аукционов уже проведена и готовятся поставки деревьев, кустарников. Их начнем высаживать в первую очередь, — доложил на совещании в администрации Владивостока руководитель городского управления дорог и благоустройства Николай Зайцев.

Глава города Олег Гуменюк поручил подчиненным приглашать горожан к участию в массовой высадке деревьев. Сообщается, что уже есть обращения активистов, желающих присоединиться к предстоящим акциям. Для них работники мэрии подберут территории и подходящие для них виды деревьев.

«Часть деревьев и кустарников будут высажены весной, другие — осенью. Наиболее подходящие для высадок деревьев и кустарников хвойных пород это периоды апрель — май и август — сентябрь, а для лиственных — апрель — май, октябрь — ноябрь, после листопада», — прокомментировали городские озеленители.

По традиции город присоединится и к акции «Сад памяти», приуроченной ко Дню Победы. В рамках акции на Фастовской, 14 высадят 30 хвойных деревьев, на Университетском проспекте (в районе северных ворот ДВФУ) появится 100 хвойных деревьев и кустарников.

Новые хвойные и лиственные деревья и кустарники высадят на улицах Уборевича, Казанской, Некрасовской, проспекте Красного Знамени, Крыгина, Верхнепортовой, Карбышева, в поселке Подножье на Русском острове, проспекте 100-летия Владивостока и многих других улицах города.

Помогут с озеленением Владивостока и спонсоры. Известно, что большую помощь окажет Сбербанк и некоторые другие компании. Власти краевого центра приглашают заинтересованных горожан, бизнесменов и представителей организаций различных форм собственности к сотрудничеству и обещают, что специалисты помогут в подобрать территории для озеленения, виды деревьев и кустарников, а также окажут организационную помощь.

Помочь в ликвидации последствий разрушительного ледяного дождя готовы некоторые из муниципалитетов края — они передадут Владивостоку саженцы деревьев.

Об озеленении парков и скверов позаботится подведомственное мэрии учреждение «Дирекция общественных пространств». Оно планирует высадить 547 деревьев и более 3 тысяч кустарников в скверах на Ульяновской, Верхнепортовой, Русской, Тунгусской, 69, сопке Бурачка, сквере Комсомольцев, в районе Татарской, 38 и Светланской, 68.

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