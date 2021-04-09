В воскресенье, 11 апреля, во Владивостоке на улице Батарейной будет закрыто движение транспорта

На улице Батарейной во Владивостоке 11 апреля ограничат движение транспорта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На улице Батарейной во Владивостоке в воскресенье, 11 апреля, временно запретят движение и парковку автотранспорта. Ограничения связаны с празднованием Дня войск противовоздушной обороны и будут действовать с 06 до 14 часов.

Для движения транспорта закроют участок дороги от дома № 7 по улице Западной, а также полностью всю улицу Батарейную.

Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, показ военной техники и вооружения в День войск противовоздушной обороны будет проводиться на набережной Спортивной гавани с 9 до 13 часов. Там же пройдет концерт творческих коллективов и торжественный прием в ряды Юнармейского движения. Будут работать мобильный пункт отбора на военную службу по контракту и полевая кухня.

Схема ограничения движения во Владивостоке 11 апреля Фото: Администрация Владивостока

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