Заболеваемость COVID-19 в Приморье снизилась до уровня начала мая 2020 года

В Приморье вакцинацию от коронавируса прошли 72134 человека Фото: Милана СОКОЛ

Количество инфицированных за сутки COVID-19 в Приморье продолжает снижаться. За минувшие 24 часа официально зарегистрировано 46 новых случаев заражения. Об этом сообщил краевой оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Суточный показатель заболеваемости приближается к цифрам, которые чаще фиксировались в начале мая прошлого года.

Общее число заразившихся с начала пандемии в крае сейчас составляет 42803 человека.

98 жителей края официально признаны выздоровевшими от COVID-19 за последние сутки. Всего в крае насчитывается 40031 человек, которые уже переболели COVID-19. Это 93% от общего числа заразившихся.

За прошедшие сутки от новой болезни скончался еще один приморец. Общее число жертв COVID-19 в регионе достигло отметки 693 человека.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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