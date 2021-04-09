Человек с большим сердцем. Водитель из Приморья стал героем сети благодаря добрым поступкам

Добрая фотография облетела сеть. Фото: Instagram/mark2_che

Трогательную историю главным героем которой стал водитель автобуса в Уссурийске, поведали в сети жители города. Пассажиров удивила трогательная забота мужчины о бездомной собаке, которая каждое утро ждет угощений на остановке.

– На остановке с утра садилась в 21 автобус, тут смотрю подбегает песик, а водитель выносит ему еду. Оказывается, он каждое утро его кормит. Спасибо, что у нас есть такие добрые люди, только благодаря им еще веришь в человечность, – поделилась в популярном паблике Уссурийска местная жительница.

Как отмечают горожане, черная собака обитает в районе проспекта Блюхера. Горожане уверены, что пса, похожего на лабрадора, попросту выкинули. Собачку подкармливает пенсионерка и водитель. При этом животное, ждет именно автобус №21, примечая маршрутку издалека.

«Я часто езжу на этом маршруте. Водитель этот очень приятный человек. Всегда вежлив и на позитиве! С утра заряжает хорошим настроением!», «Помню его, еще, когда на 9 маршруте ездил. Очень хороший водитель и человек. Сын до сих пор вспоминает его с теплотой», «Человек с большим сердцем», – высказываются в сети приморцы.

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