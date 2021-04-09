Картошка в Приморье в марте стала дороже на 16%, спички — на 8%

Цена на картофель в Приморье в марте увеличилась на 16% Фото: Иван МАКЕЕВ

В марте 2021 года индекс потребительских цен на товары и услуги в Приморском крае составил 100.6% к предыдущему месяцу, а цены на продовольственные товары за прошлый месяц выросли в целом на 0.9%, сообщила пресс-служба Примстата.

Лидирующую позицию в списке подорожавших продуктов занял картофель. Он подскочил в цене сразу на 16%. Среди другой плодоовощной продукции существенно подорожали свежая капуста, морковь и зелень — на 4-5%.

Статистическое ведомство отмечает, что сохранилась, начавшаяся в феврале, тенденция снижения цен на свежие огурцы и помидоры. Эти овощи подешевели на 7% и 8%, соответственно.

Из мясных продуктов более всего подорожали мясо птицы и говяжья печень — почти на 6%.

Рост цен на яйца в марте на 3% российские производители объясняют сокращением поголовья из-за птичьего гриппа, а также подорожанием кормов.

Цена на рыбопродукты также ползет вверх: рыба мороженая неразделанная, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, кальмары мороженые стали стоить больше на 4-6%.

Несмотря на принимаемые правительством РФ меры, призванные зафиксировать цены на сахар и подсолнечное масло, за месяц подсолнечное масло подорожало на 2%, а сахар — на 7%.

Увеличились цены и на консервированное детское питание, плавленые сыры, кетчуп, майонез, крупу гречневую-ядрицу, манную, овсяные хлопья «Геркулес» — на 2-5%.

Что касается непродовольственных товаров, рост цен в марте отмечен на отдельные виды парфюмерно-косметических товаров, мебели, строительных материалов, телерадиотоваров.

Новые легковые автомобили стали дороже на 3-4%, велосипеды для детей и взрослых — на 4-8%.

Рост цен на 2% произошел на табачные изделия и на 8% — на спички.

В марте проезд в поездах дальнего следования подорожал на 3%, в такси — на 4%.

Посещение кинотеатра обойдется на 3% дороже, чем в феврале.

Плата за пользование потребительским кредитом увеличилась на 4%.

В сфере бытовых услуг установка пластиковых окон подорожала на 5%. Зато подешевела установка натяжных потолков — услуга стала стоить меньше на 1.5%.

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