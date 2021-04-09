На кладбищах и в парках Владивостока в апреле начнут уничтожать клещей

Акарицидную и дератизационную обработку кладбищ и парков Владивостока проведут в апреле и июле Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кладбища и парки Владивостока в апреле и июле обработают препаратами, уничтожающими клещей. Помимо этого, специалисты проведут на этих городских территориях мероприятия по борьбе с грызунами. Сегодня, 9 апреля, администрация города подведет итоги открытого электронного аукциона на акарицидную и дератизационную обработку этих территорий и определит подрядную организацию.

— Общая площадь обрабатываемой территории составит свыше 3 миллионов квадратных метров. Акарицидная и дератизационная обработки будут проводиться в ландшафтно-парковой зоне ДВФУ, на кладбищах «Лесное», «Морское», «Центральное» и «Аякс», в сквере имени Суханова, парке им. С. Лазо на станции Санаторной, в парках Минного городка и Покровском, — уточнил заместитель руководителя городского управления дорог и благоустройства Игорь Скубко.

Первый этап обработки начнется после заключения муниципального контракта и продлится до 30 апреля. Второй этап запланирован на период с 22 по 29 июля. Точные даты проведения мероприятий мэрия сообщит дополнительно.

Как сообщает пресс-служба администрации города, во время проведения работ находиться на обрабатываемой территории запрещено. Жителей и гостей города просят воздержаться от посещения указанных территорий в дни, когда будут работать специалисты.

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