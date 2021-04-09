«Сейчас сгорят все гаражи». Игры детишек в Приморье закончились мощным пожаром

Причиной ЧП мог стать пал травы Фото: принтскрин видео.

Очередной пожар произошел в Приморье 9 апреля. Огонь бушует рядом с гаражами, жилым домом и магазином в Тавричанке. На место ЧП прибыли сотрудники МЧС.

По словам очевидцев, на улице Парковая в Тавричанке загорелся один из сараев, а следом вспыхнула сухая трава. Рядом с участком расположены также гаражи. Неподалеку находится жилой дом и магазин.

Обеспокоенные местные жители позвонили в МЧС. Спасатели прибыли по указанным координатам спустя 4 минуты. По предварительным данным, причиной ЧП стали шалости местной детворы. ребята играли с огнем в одном из заброшенных сараев.

– На место прибыли 4 единицы техники, 10 человек личного состава. В 13:56 пожар был локализован, а в 14:58 полностью потушен, – прокомментировал "КП -Владивосток" начальник пресс-службы приморского ГУ МЧС РФ Михаил Исаметов.

Благодаря оперативным действиям пожарных обошлось без серьезных убытков и пострадавших.

Напомним, в 20 муниципалитетах Приморья введен особый противопожарный режим. Согласно официальному распоряжению, он распространяется на Артемовский, Владивостокский, Дальнегорский, Находкинский, Партизанский, Уссурийский городские округа, Лазовский, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский, Хорольский муниципальные округа, Кавалеровский, Михайловский, Надеждинский, Ольгинский, Партизанский, Хасанский, Шкотовский районы, Большой Камень и Фокино. Во всех перечисленных районах запрещено проводить огнеопасные работы и посещать лесные массивы.

ПО ТЕМЕ

«У каждого пожара есть свое имя»: чиновники ругают жителей Приморья за то, что те беспощадно губят природу

Вскоре на всей территории региона будет введен особый противопожарный режим, наказание за поджоги ужесточатся (подробнее...)

В Приморье в 20 муниципалитетах введен особый противопожарный режим

Руководители на местах обязаны принять дополнительные меры пожарной безопасности (подробнее...)