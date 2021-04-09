Энергетики Приморья защищают свои объекты от сезонных паводков и пожаров

Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) обеспечивают безопасность своих объектов в паводковый и пожароопасный периоды.

В настоящее время порядка 600 опор попадают в зону возможного подтопления. Однако угрозы отключения энергообъектов нет, опасных гидрологических явлений не наблюдается. Для оперативного мониторинга за обстановкой обеспечено непрерывное взаимодействие всех структурных подразделений филиала с местными гидрометеорологическими службами и управлением МЧС по Приморскому краю.

Специалисты филиала также выполнили внеочередные осмотры подстанций и переходов линий электропередачи через реки, а также опор, подверженных затоплению, находящихся в поймах рек и болотистой местности. Особое внимание уделяется объектам, расположенным в непосредственной близости от рек Уссури, Малиновка, Арсеньевка, Илистая, Черниговка, Шмаковка и других. Энергетики ведут постоянный контроль за работой оборудования, зданий и сооружений, попадающих в зоны возможного подтопления, проверяют состояние фундаментов опор, защищают основания опор от ледохода.

В рамках защиты энергообъектов в пожароопасный сезон энергетики обновляют минерализованные полосы, производят обход линий электропередачи. Ведется постоянный мониторинг пожарной обстановки в зонах расположения энергообъектов, фиксируются термоточки, обеспечен визуальный контроль опасности пожаров. Налажена работа с территориальными службами МЧС, органами Росгидромета, местными органами самоуправления и смежными сетевыми организациями. С персоналом проводятся внеплановые инструктажи по правилам пожарной безопасности и действиям в условиях возникновения возгорания. Транспорт оперативных бригад оснащен средствами пожаротушения.

На энергообъектах в зоне ответственности приморского филиала ДРСК с начала пожароопасного сезона зафиксировано 2 пожара с повреждением 2 деревянных опор. Специалисты оперативно восстановили электроснабжение потребителей, нарушенное в результате прохождения пала, и заменили поврежденное оборудование.

Энергетики обращаются к жителям края с просьбой не разводить костры, не поджигать мусор и сухую траву рядом с энергообъектами. Такие пожары приводят к повреждению энергооборудования и могут стать причиной долговременного отключения электроснабжения потребителей. Если вы стали свидетелем пожара рядом с энергообъектом, следует незамедлительно позвонить по телефонам 101 (с мобильного), либо 112.