Бывшего директора Приморского океанариума Сергея Логинова выпустили из-под домашнего ареста

Директора Приморского океанариума Сергея Логинова заключили под стражу в июле 2020 года. Скриншот видео: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Первореченский районный суд Владивостока изменил меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде бывшему директору Приморского океанариума Сергею Логинову, обвиняемому во взяточничестве в особо крупном размере. 8 апреля суд начал предварительное слушание по уголовному делу в закрытом режиме.

Напомним, Сергея Логинова задержали сотрудники ФСБ по подозрению в коррупции 8 июля 2020 года, когда руководитель океанариума получал взятку в два миллиона рублей. По версии следствия это была уже вторая взятка на такую сумму. Первую Логинов получил 30 марта через посредника от директора коммерческого предприятия, которое выполняло работы по обслуживанию жизнеобеспечения океанариума.

В сентябре прошлого года бывшему директору заменили пребывание в СИЗО, где он провел два месяца, на домашний арест. Под ним он пробыл семь месяцев.

Следующее заседание суда по делу Сергея Логинова состоится 16 апреля.

СПРАВКА

Сергей Логинов начал руководить «Приморским океанариумом» в ноябре 2018 года. До этого у него в подчинении была эксплутационно-техническая служба учреждения. Его предшественником на месте директора был Александр Михайлюк, оставивший должность по собственному желанию из-за гибели афалины по кличке Ева.

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