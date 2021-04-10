До +18 градусов: приморские синоптики рассказали о погоде в первый выходной день

Во Владивостоке температура воздуха в субботу составит от +8 до +10 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 10 апреля, погоду в Приморье определяет гребень антициклона. На небе отмечается преимущественно небольшая облачность. Умеренный ветер берет направление с юго-запада. Средняя температура воздуха составляет +8... +18 градусов. Как сообщают синоптики портала "Примпогода", осадков в течение дня не ожидается.

Во Владивостоке сегодня зафиксирована переменная облачность, без осадков. Южный и юго-восточный ветер по скорости - умеренный, но ко второй половине должен усилиться. Температура воздуха +8...+10 градусов.

В Уссурийске, как и в дальневосточной столице, осадков в течение суток не ожидается. На небе отмечается небольшая облачность. Юго-западный ветер по скорости - слабый, во второй половине дня - умеренный до сильного. Температура воздуха 13...15 градусов со знаком "+".

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер южный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +10...+12 градусов.

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