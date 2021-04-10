Галина Юзефович станет диктатором во Владивостоке. Фото: личная страница Галины Юзефович в соцсетях

Известный литературный критик Галина Юзефович прибудет во Владивосток специально для прочтения Тотального диктанта на площадке Дальневосточного Федерального университета. Помимо "диктаторства" Галина также проведет встречу с горожанами и расскажет о литературе и критике.

Беседа на тему «Как поживает русская литература сегодня?» состоится 10 апреля в 17:00, в Научной библиотеке ДВФУ, на 10 этаже корпуса "А". Разговор пойдет о том, насколько справедливо мнение, что «русская литература нынче не та».

- Отечественная словесность переживает непростые времена, и проблем, как внутренних, так и внешних, у неё хватает. Однако есть и весомые основания для оптимизма - развитие книжных клубов, появление новых имен, расцвет детской литературы и литературы нон-фикшен, - отмечают организаторы проекта Тотальный диктант.

Во время встречи Владивосток свяжется по телемосту с Якутском - столицей Тотального диктанта 2021, и Галина Юзефович поговорит в прямом эфире с автором текста этого года Дмитрием Глуховским.

И на этом еще не все. В воскресенье, 11 апреля, в 16:00, Галина Юзефович проведет лекцию в библиотеке БУК. Тематикой встречи станет статус литературного критика в настоящее время. Галина Юзефович постарается развеять популярное мнение о том, что критика утратила влияние на умы и совсем скоро погибнет.

Напомним, что Тотальный диктант пройдёт во Владивостоке 10 апреля в десятый раз. Начало диктанта в 15:00, регистрация продолжается на сайте totaldict.ru.

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