Выспимся потом! Сейчас главное - удержать ситуацию с пожарами!: Олег Кожемяко

Олег Кожемяко проверил готовность муниципалитетов к тушению природных пожаров. Скрин из видео: kozhemiako.oleg

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сегодня, 10 апреля, в 5 утра провел совещание в режиме ВКС с главами муниципалитетов и профильных ведомств. На встрече обсуждался вопрос готовности сил и средств к быстрому реагированию на термоточки.

По информации полученной со спутника, на сегодняшнее утро в регионе выявлены 33 термоточки: в Михайловском, Надеждинском, Партизанском, Спасском, Хасанском районах. Главы данных территорий подготовили Олегу Кожемяко доклады по оперативной остановке на местах и готовности к тушению природных пожаров. В окончании всех докладов губернатор подметил, что не везде обеспечен своевременный выезд пожарных групп к местам возгораний.

- Ранние часы, пока нет ветра - наиболее эффективное время для ликвидации пожаров, и его надо максимально использовать. Выспимся попозже! Сейчас главное - удержать ситуацию с пожарами! К месту возгорания должна выдвинуться группа со снаряжением, связью, запасом воды, по прибытии - зафиксировать время, место, отправить видеоотчет, если это возможно. При необходимости главы лично выезжают и координируют действия пожарных, - обозначил глава региона.

Олег Кожемяко также подчеркнул, что на территории края введен особый противопожарный режим. В случаях его нарушения предусмотрена административная ответственность - штраф от 4 до 500 тысяч рублей. К слову, с начала года на местах поджогов уже задержали 11 граждан.

Во время встречи приморские спасатели также напомнили о грядущей жаркой погоде в начале недели. Поскольку данный факт повысит риск возникновения лесных пожаров, губернатор поручил усилить контроль и создать межмуниципальные пожарные группы, готовые к переброске в другие районы, при необходимости - разбивать пожарные лагеря.

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