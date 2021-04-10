А вот и причина затора на объездной: в районе Дальхимпрома произошло серьезное ДТП

На объездной трассе Седанка-Патрокл произошло ДТП. Фото: Александра Терехова
На объездной трассе Седанка-Патрокл перед поворотом на Дальхимпром произошло ДТП. Судя по фотографиям, предоставленных читателями, в автоаварии принял участие КамАЗ и два других транспортных средства - субкомпактвэн и мини-джип.
Дорожно-транспортное происшествие стало причиной масштабного затора на объездной трассе в сторону Седанки.
Информации о пострадавших людях на данный момент не поступало.
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