А вот и причина затора на объездной: в районе Дальхимпрома произошло серьезное ДТП

На объездной трассе Седанка-Патрокл произошло ДТП. Фото: Александра Терехова

На объездной трассе Седанка-Патрокл перед поворотом на Дальхимпром произошло ДТП. Судя по фотографиям, предоставленных читателями, в автоаварии принял участие КамАЗ и два других транспортных средства - субкомпактвэн и мини-джип.

Дорожно-транспортное происшествие стало причиной масштабного затора на объездной трассе в сторону Седанки.

Информации о пострадавших людях на данный момент не поступало.

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