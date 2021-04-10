16-летний парень из Приморья нанес незнакомому мужчине пять ударов битой по голове Фото: Олег ЗОЛОТО

Летом прошлого года на участке возле озера в Надеждинском районе отдыхали две компании. В одной находился 16-летний парень, в другой - 36-летний мужчина. До этого дня они не были знакомы, но все-таки умудрились поссориться. В тот момент конфликт разрешился, но ненадолго.

Несколькими часами позднее компании вновь случайно встретились. На этот раз рядом с дачными домами СНТ «Вишневый сад» урочища Соловей-Ключ. Именно там конфликт разгорелся с новой силой.

- По версии следствия, 16-летний обвиняемый нанес незнакомому 36-летнему мужчине не менее 5 ударов деревянной битой в область головы. В результате полученной черепно-мозговой травмы потерпевший скончался через две недели в больнице, - поделились в СУ СК РФ по Приморскому краю.

Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.