В мэрии Владивостока рассказали, какие участки дорог будут отремонтированы в эти выходные. Фото: администрация Владивостока

Как известно, по заказу мэрии Владивостока подрядные организации проводят ремонт повреждённых участков дорог в городе. Вот и прямо в эти часы рабочие укладывают асфальт на участке улицы Сахалинской.

Кроме того, в эти выходные дни работы проведут на таких улица как: Ивановская, Хабаровская, Алеутская, Днепровская и другие.

- Подготавливать и асфальтировать будут на Хабаровской, 12 – 24б, Алеутской, Сахалинской (трамвайный переезд и перекрёсток с Борисенко), Узбекской, проспекте 100-летия Владивостока, 133 – 137. Готовить «дорожные карты» к асфальтированию будут на Камском переулке, Днепровской и Ивановской, - отметили специалисты.

Администрация Владивостока попросила горожан отнестись с пониманием к временным неудобствам. Асфальтирование проводится только в дневное время, поскольку по ночам все еще отмечаются низкие температуры воздуха. Как только потеплеет, укладывать асфальт будут и в ночное время.

Как рассказывают в мэрии, восстановительный ремонт пройдет по десяткам улиц в каждом из районов города. Также с 15 апреля подрядные организации приступят к комплексному ремонту дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», и ремонту межквартальных проездов и улиц.

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