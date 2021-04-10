Сотни жителей Владивостока останутся без холодной воды среди недели Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Сотрудники "Приморского водоканала" сообщили о проведении плановых ремонтных работ 14 апреля. В этот день пройдут массовые отключения холодного водоснабжения. Сотни жителей краевого центра временно останутся без воды.

С 9:00 до 17:00 холодную воду отключат в домах, расположенных по следующим адресам: 100-лет Владивостоку, 124, 124а, 126, 128, 128а, 130, 130а, 134, 136, 150в, 155.

Также без холодного водоснабжения останутся жители домов по таким адресам, как: Алеутская, 2; Береговая, 3; Корабельная Набережная, 1, 1а, 1б, 1/2; Нижнепортовая, 1, 3, 3б; Стрельникова, 9.

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