До 22 градусов тепла: о погоде в Приморье в воскресенье, 11 апреля

В дальневосточной столице без осадков. Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

В воскресенье, 11 апреля, Приморский край окажется во власти поля пониженного атмосферного давления. Осадков в регионе не ожидается, ветер умеренный, местами - до сильного. Воздух в Приморье сегодня прогреется до 22 градусов со знаком плюс. Об этом сообщает портал ПРимпогода.

В дальневосточной столице без осадков. Умеренный ветер возьмет направление с юга, юго-востока, усилившись во второй половине дня. Температура воздуха от семи до девяти градусов тепла.

В Уссурийске переменная облачность, но дождя тоже не ожидается. Ветер юго-западный, умеренный до сильного. Воздух здесь прогреется до 16 градусов тепла.

В Находке также без осадков, ветер слабый. Температура воздуха +9...+11°C.

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