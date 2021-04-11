В Приморье водитель улетел с трассы в водоем

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

На трассе в Приморье произошло смертельное ДТП с участием одного автомобиля. Мужчина не справился с управлением транспорта и выехал с трассы в водоем. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Инцидент случился в воскресенье, 11 апреля. Информация поступила в дежурную часть межмуниципального отдела полиции «Дальнереченский». Предполагается, что со стороны Хабаровска во Владивосток двигался автомобиль марки Toyota Vista Ardeo под управлением мужчины. В какой-то момент водитель не справился с железным конем и слетел с дороги в водоем. Спастись рулевому не удалось.

По данным ГИБДД, стаж вождения мужчины составил 13 лет. 30-летний мужчина погиб на месте происшествия.

Сейчас полиция проводит проверку по факту аварии. Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить специалистам.

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