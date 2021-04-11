«Фото после фильтров»: снимки «голубой лагуны» в Приморье взбудоражили социальные сети

Фото: ННовый Владивосток | ORIGINAL

Фотографии красивой бухты, разлетевшиеся по социальным сетям, вызвали бурю эмоций у приморцев. Голубая вода, белоснежный песок, красивые скалы и отсутствие людей – райский уголок, не иначе. Вот только местные каждый год видят совершенно другую картину, о чем и поспешили поведать в Instagram.

Снимки бухты Ежовая, что в Лазовском муниципальном округе, вызвали необычайный ажиотаж в Сети. Красивые виды безлюдного пляжа никого не оставили равнодушным. Одна из жительниц Приморья и вовсе подумала, что на фото Таиланд – до того необычайно красива природа на снимке.

Фото: ННовый Владивосток | ORIGINAL

Место сразу же окрестили райским уголком, но посетовали, что кто-то опрометчиво решился поделиться нетронутым куском природы. Однако, местные обитатели не заставили себя долго ждать и рассказали о реалиях «голубой лагуны» - так зовут бухту в простонародье.

- Фото после фильтров, в реальности цвета не такие яркие. Да и вода холодная, - написала одна из подписчиц популярного паблика.

Далее стало известно, что место это вовсе не безлюдное. Каждый год туда приезжают отдыхающие со всего региона и оставляют после себя мусор. Много мусора.

- Летом там все в горах мусора и в палаточниках-свиньях, а пляж весь заставлен их машинами. Печальное зрелище, в общем. Не ценят у нас красивые места, - рассказала девушка.

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