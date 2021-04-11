В Приморье ищут очевидцев серьезной аварии

Фото: dps.control

На трассе в Приморье произошла серьезная авария. Водитель легковушки опрокинул свой автомобиль на крышу. Теперь через социальные сети разыскиваются свидетели ДТП.

По предварительной информации, инцидент произошел ранним утром в субботу, 10 апреля, в поселке Новый, Надеждинский район Приморского края. Произошло все рядом с магазином, но камеры видеонаблюдения, висящие на фасаде здания, не дотягиваются до дорог. Именно поэтому автор объявления в одном из пабликов теперь разыскивает очевидцев.

- Добрый день, ищу свидетелей дтп, видео с видеорегистратора, произошедшего 10.04.21 в 7:00-7:10 на магазине «Радиус», посёлок Новый. 89502806304 – Александр, - гласит пост.

Судя по всему, рулевой легковушки не справился с управлением своего транспортного средства и вылетел с дороги на обочину. Автомобиль при этом перевернулся на крышу.

Комментаторы с ужасом представили, какова же была скорость у транспорта, раз последствия такие серьезные.

- Видать, скорость ракеты, что б так упасть, - пишет одна из подписчиц популярного автомобильного паблика.

К слову, информация о пострадавших или о других участниках ДТП отсутствует.

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