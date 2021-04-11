Пиццу за шесть тысяч рублей заказала жительница Приморья

Женщина была уверена, что кавалер заплатит за угощение, но у того не оказалось денег. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Приморья обратилась в полицию с заявлением о краже. Приятель, с которым она приятно проводила вечер, украл с ее карты деньги. Перед этим кавалер заказал пиццу за счет дамы. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Курьезная история произошла в Уссурийске. 40-летняя женщина пригласила своего знакомого в гости для распития алкоголя. В разгар отдыха было решено купить закуску к напиткам – пиццу. Женщина была уверена, что кавалер заплатит за угощение, но у того не оказалось денег. Тогда она передала ему свой мобильный телефон, предварительно сообщив пароль от банковского приложения, и попросила самостоятельно оплатить заказа. Гость просьбу конечно же выполнил, но телефон возвращать назад не стал. Чуть позже он перевел с карты знакомой шесть тысяч рублей. Уже утром жительница Уссурийска обнаружила пропажу и обратилась в полицию.

Сотрудники ППС задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 42-летний местный житель. Он рассказал, что был сильно пьян, и ему очень нужны были деньги, поэтому он решился на такую авантюру. Деньги он уже успел потратить по своему усмотрению, но все же пообещал своей знакомой вернуть все до копейки, но позже.

Следователи возбудили уголовное дело по факту кражи, совершенной с банковского счёта, а равно в отношении электронных денежных средств. Теперь приморец может отправиться за решетку на срок до шести лет.

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