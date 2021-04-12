Туман и морось, переходящая в дождь. Синоптики уточнил прогноз погоды в Приморье

В крае сегодня туман и морось Фото: Милана СОКОЛ

На погоду в Приморье в начале новой рабочей недели влияет поле пониженного давления. В крае переменная облачность, местами ожидается туман и небольшой дождь. Будет дуть ветер южный умеренный, в некоторых районах сильных. По прогнозам специаистов портала «Примпогода», температура воздуха составит +5...+20°C.

Во Владивостоке с самого утра туман, облачность. Морось ближе к вечеру перейдет в небольшой дождь. В городе будет дуть ветер юго-восточный умеренный до сильного, днем сильный. Вохдух прогреется до +6...+8°C.

В Уссурийске 12 апреля переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южный умеренный до сильного. Столбики термометров покажут +12...+14°C.

В Находке в понедельник переменная облачность, преимущественно без осадков. Ожидается ветер южный умеренный до сильного. В городе будет +8...+10°C.

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