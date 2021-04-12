Пожар за пожаром. В Приморье загорелась популярная гостиница

Специалисты оперативно справились с возгоранием Фото: Милана СОКОЛ

Пожарным города Артема пришлось сражаться с огнем в гостинице «Космос», расположенной на улице Космонавтов. Помимо отеля здесь также находится сауна, поэтому услугами заведения пользуются не только туристы, но и многие местные жители. По словам горожан, гостиница горит уже не в первый раз.

Очередное происшествие случилось в здании в ночное время. Избежать распространения огня удалось благодаря тому, что пожар вовремя заметили. Специалисты прибыли на место в считанные минуты. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

– Что такое в Артеме? Аномальная зона? Пожар, за пожаром, – делится в сети одна из местных жительниц.

Стоит отметить, что за несколько месяцев нового года в Артеме произошло действительно несколько серьезных пожаров. «КП-Владивосток» подробно рассказывала о них.

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