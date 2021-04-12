Вот и поел шашлычков. Пикник в Приморье закончился грандиозным ЧП

Очевидцы уверяю, что сосед спалил чужой дом, готовя шашлыки Фото: Милана СОКОЛ

Посиделки во дворе в Приморье обернулись серьезным ЧП, из-за невнимательности соседа и сильного ветра. Как уверяют очевидцы, желание отведать шашлыков закончилось крупным пожаром в Уссурийском городском округе.

История развернулось в село Новоникольск. О страшных событиях в сети рассказали местные жители, подкрепляя свои слова кадрами с камеры наружного наблюдения и мобильного телефона.

– Сосед жарил шашлык, не усмотрел, огонь перешел на кучу дров, далее перекинулся на соседний дом. Дом из сэндвич-панелей быстро пыхнул, сгорел за 3 минуты, – прокомментировали в сети неравнодушные односельчане.

По словам местных жителей, пламя действительно распространилось очень стремительно, объяв дом за считанные минуты. Разгореться огню помогли довольно сильные порывы ветра. Пламя успело распространиться на 70 квадратных метров. На место ЧП прибыли 10 сотрудников МЧС и 2 спецмашины. Тушение продолжалось чуть больше часа. К счастью, обошлось без пострадавших.

По предварительной информации, дом еще не был достроен. Владелец как раз завершал отделку помещений. Не сложно представить, что ущерб от пожара – колоссальный. Судя по всему, требовать возмещения убытков владельцу придется через суд.

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