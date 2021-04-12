В Приморье возбудили дело против служащей банка, снимавшей деньги со счетов клиентов

Работницу банка в Приморье подозревают в мошенничестве с банковскими картами клиентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье возбуждено уголовное дело против банковской работницы, присвоившей деньги с банковских карт пожилых клиентов.

В Пограничном округе Приморья в дежурную часть полиции обратилась 74-летняя местная жительница, которая сообщила о хищении с ее банковской кредитной карты 60 тысяч рублей. Потерпевшая рассказала, что банковскую карту оформила в 2019 году, но никогда ее не использовала.

Сотрудники полиции установили личность гражданки, подозреваемой в совершении хищения. Ею оказалась 29-летняя работница банка, живущая в поселке Пограничный. Она воспользовалась служебным положением и сняла деньги с карты клиентки.

Более того, во время расследования кражи было установлено, что банковская служащая причастна еще к шести криминальным эпизодам. Она обкрадывала женщин в возрасте старше 50 лет, которые редко расплачивались своими банковскими картами или вообще их не использовали. В общей сложности потерпевшим причинен ущерб более 250 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Подозреваемую могут отправить за решетку на срок до 6 лет. А пока в отношении фигурантки дела избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, сообщила пресс-служба ОМВД России по Пограничному округу.

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