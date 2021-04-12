Наггетсы от «Ратимира» запретил продавать Россельхознадзор в Приморье

Наггетсы - блюдо из куриного мяса Фото: pixabay.com

7 апреля Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области направило приморской компании, производящей продукты питания, предписание о прекращении действия декларации о соответствии на продукцию «Наггетсы Куриные».

Пробы от партии полуфабриката из мяса птицы «Наггетсы Куриные», производителя ООО «Ратимир» (город Владивосток, Приморский край) были отобраны в рамках государственной работы по обеспечению безопасности пищевой продукции.

Лабораторные исследования, проведенные подведомственным Россельхознадзору ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория», показали, что в наггетсах есть опасные бактерии рода листерия (Listeria monocytogenes), что является нарушением технического регламента «О безопасности пищевой продукции», действующего на территории ЕАЭС.

Управление Россельхознадзора также направило информации о результатах исследования в Федеральную службу по аккредитации.

Кроме того, производителю предписано не допустить оборота небезопасной продукции и разработать программу по предотвращению ее выпуска.

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