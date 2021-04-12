Парковку и остановку автомобилей ограничат еще на трех улицах Владивостока

Еще на трех улицах Владивостока проявятся новые дорожные знаки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые дорожные знаки по просьбе жителей Владивостока появятся на улице Кирова, Енисейской и Океанском проспекте. Представители управления дорог и благоустройства администрации города провели внеплановые мониторинги дорожной ситуации на данных участках и сочли обращения горожан обоснованными.

Для обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта принято решение ограничить остановку и стоянку машин на некоторых участках дорог.

Схема установки новых знаков на улице Кирова Фото: Администрация Владивостока

На подъезде к домам № 21/1 и 21/2 на улице Кирова установят знаки «Остановка запрещена» и таблички дополнительной информации «Фотовидеофиксация», знак «Стоянка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор».

Схема установки новых знаков на улице Енисейской Фото: Администрация Владивостока

На улице Енисейской в районе дома № 20 появятся знаки «Остановка запрещена» с табличками «Фотовидеофиксация», а в районе школы № 7 (Енисейская, 7а) запретят стоянку автотранспорта. Машины нарушителей будут эвакуировать. Помимо этого, в районе дома № 14в будет установлен знак «Движение запрещено».

Схема установки новых знаков на Океанском проспекте Фото: Администрация Владивостока

На Океанском проспекте, 106/6 по просьбам местных жителей также изменят схему организации дорожного движения — запретят стоянку автотранспорта.

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