Парковку и остановку автомобилей ограничат еще на трех улицах Владивостока

Еще на трех улицах Владивостока проявятся новые дорожные знаки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новые дорожные знаки по просьбе жителей Владивостока появятся на улице Кирова, Енисейской и Океанском проспекте. Представители управления дорог и благоустройства администрации города провели внеплановые мониторинги дорожной ситуации на данных участках и сочли обращения горожан обоснованными.
Для обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта принято решение ограничить остановку и стоянку машин на некоторых участках дорог.
Схема установки новых знаков на улице Кирова
Фото: Администрация Владивостока
На подъезде к домам № 21/1 и 21/2 на улице Кирова установят знаки «Остановка запрещена» и таблички дополнительной информации «Фотовидеофиксация», знак «Стоянка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор».
Схема установки новых знаков на улице Енисейской
Фото: Администрация Владивостока
На улице Енисейской в районе дома № 20 появятся знаки «Остановка запрещена» с табличками «Фотовидеофиксация», а в районе школы № 7 (Енисейская, 7а) запретят стоянку автотранспорта. Машины нарушителей будут эвакуировать. Помимо этого, в районе дома № 14в будет установлен знак «Движение запрещено».
Схема установки новых знаков на Океанском проспекте
Фото: Администрация Владивостока
На Океанском проспекте, 106/6 по просьбам местных жителей также изменят схему организации дорожного движения — запретят стоянку автотранспорта.
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