«Восточный Порт» и волонтёры провели во Врангеле «комсомольский» субботник

Приморский край. Десятки сотрудников компании АО «Восточный Порт» и волонтёров Фонда «Восточный Порт» активно и дружно провели уборку территории в центре микрорайона Врангель. Апрельский субботник, открывший 7-й по счёту сезон эколого-просветительского проекта «Экомарафон», организаторы посвятили Дню молодёжи «Восточного Порта» – одному из главных корпоративных праздников, который на предприятии традиционно отмечают 17 апреля – в день, когда масштабное строительство порта в бухте Врангеля на государственном уровне было объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. На наступившей неделе «Восточный Порт» и посёлок Врангель отпразднуют 50-летний юбилей этого знаменательного события.

– В текущем году мы отмечаем 50-летие Всесоюзной ударной комсомольской стройки, в результате которой на карте страны появились Врангель и «Восточный Порт». Сегодняшние жители посёлка многим, если не всем, обязаны первостроителям – мы говорим им большое спасибо, отдаём им дань уважения, – отметил в приветственном слове к участникам акции «Экомарафона» вице-президент Фонда «Восточный Порт» Алексей Болта. – Как новое поколение мы принимаем эстафету и обязуемся сохранять всё хорошее, что было создано, делать Врангель лучше, зеленее и комфортнее.

В ходе субботника портовики, сотрудники и волонтёры Фонда «Восточный Порт» провели побелку бордюров и деревьев, очистили от мусора территорию парка Победы и сквер около памятника Виктору Васяновичу – знаковые места Врангеля, собирающие по праздникам и солнечным выходным десятки, а то и сотни жителей микрорайона. Кроме непосредственно уборки территории, среди участников мероприятия была проведена экологическая викторина и организован конкурс за самую креативную фотографию с «комсомольского» субботника, опубликованную в социальных сетях.

«Экомарафон» – добрая традиция для «Восточного Порта», его сотрудников, волонтёров и жителей Врангеля, направленная на воспитание бережного отношения к природе, прежде всего, подрастающего поколения. Начиная с 2014 года и по настоящее время в акциях эколого-просветительского проекта приняло участие более 3200 человек. Сезон «Экомарафона-2021» только стартовал и поэтому впереди у портовиков и добровольцев Фонда – «экологические десанты» для уборки рекреационных зон посёлка, морские субботники на побережье залива Находка, высадка цветов, сотен саженцев деревьев, декоративных кустарников и различные эколого-просветительские мероприятия.