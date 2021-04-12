Школьники Приморья летом смогут ездить в поездах за полцены

На время летних каникул дети Приморья получат скидку на билеты в поезде на 50% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дети из Приморья в возрасте от 10 до 17 лет на время летних каникул получат скидки на билеты в поездах на 50%.

Как сообщили представители министерства транспорта и дорожного хозяйства края, скидку смогут получить дети при оформлении проездных документов в общие и плацкартные вагоны скорых и пассажирских поездов дальнего следования, включая фирменные, а также вагоны 2 и 3 класса электропоездов дальнего следования, курсирующих по территории России.

Исключение составят только скоростные и высокоскоростные поезда. В поездах, следующих транзитом, скидка предоставляется по территории Российской Федерации.

«Также уже второй год подряд дети от 10 до 17 лет включительно в период летних каникул могут путешествовать по специальным ценам и в купейных вагонах двухэтажных поездов. При этом цена билета для них будет сопоставима с половиной стоимости проезда по данному маршруту в плацкартном вагоне», — добавили представители ведомства.

Скидка предоставляется автоматически при указании тарифа «Полный» и ввода сведений о детях соответствующего возраста. Возраст ребенка считается на день начала поездки.

При посадке в поезд пассажиру необходимо предъявить билет и документ, удостоверяющий личность, на основании которого приобретен проездной документ. В возрасте до 14 лет допускается предоставление нотариально заверенной копии свидетельства о рождении.

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