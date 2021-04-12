В Приморье планируют отремонтировать 25 километров дорог, ведущих к туробъектам края

На нескольких дорогах Приморья уже идет ремонт. Фото: АО «СПЕЦСУ», ООО СКАБ»

В Приморье на нескольких трассах, ведущих к туристическим объектам, отремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в общей сложности 25 километров. Работы выполняют АО «СПЕЦСУ» и ООО «СКАБ».

По данным краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства, на первых объектах ремонт уже начался. Несколько участков ремонтируют на дороге Ивановка—Штыково—Реттиховка, ведущей к популярному месту семейного отдыха арт-парку «Штыковские пруды». Там заменят старый грунт на новый скальный, после чего уложат асфальт.

На восьми километрах трассы Раздольное—Хасан сейчас рабочие фрезеруют старое покрытие, меняют грунтовое основание, делают водоотвод, расчищают кюветы. На этом участке после укладки асфальта сделают новую дорожную разметку, поставят барьерное ограждение, установят остановочные павильоны. Работы планируют завершить в конце августа.

Ремонт коснется шести участков трассы Краскино—Госграница, ведущей к пунктам пропуска через российско-китайскую границу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14