Энергетики ДРСК обновляют сетевую инфраструктуру в Артемовском городском округе

Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) реализуют ряд инвестиционных проектов на территории Артёмовского городского округа для обеспечения надежного и качественного электроснабжения потребителей.

Приморским филиалом ДРСК совместно с администрацией Артёмовского городского округа выбраны 23 перспективных объекта строительства в г. Артём, которые планируется присоединять к электросетям в ближайшие 3 года с общей мощностью более 38 МВт.

Так, энергетики Приморских электрических сетей приступили к первому этапу реконструкции подстанции 110 кВ «Западная». Сейчас на энергообъекте ведется монтаж оборудования. Для увеличения мощности на подстанции будет установлен дополнительный силовой трансформатор мощностью 63 МВА и построена новая высоковольтная линия. В результате повысится надежность обеспечения электричеством уже подключенных клиентов и появится возможность подключения новых потребителей. Завершение работ запланировано на 2022 год.

Параллельно ДРСК продолжает строительство в г. Артеме подстанции 35 кВ «Ульяновская». Энергообъект обеспечит электроэнергией новую городскую поликлинику и дополнительные мощности для жилищного строительства. На подстанции уже смонтирован силовой трансформатор мощностью 10 МВА, строительно-монтажные работы вышли на финальный этап. Полностью завершить работы на подстанции планируется во 2 квартале 2021 года. После ввода в эксплуатацию новой подстанции энергетики смогут перераспределить нагрузку в центральной части города.

В прошлом году в рамках инвестиционной программы энергетики Приморских электрических сетей выполнили более 20 мероприятий по реконструкции и строительству электросетевых объектов на территории Артемовского городского округа.

Стоит отметить, что на территории г. Артём находится 5 питающих центров АО «ДРСК» 35-110 кВ, а также три центра питания, принадлежащих ПАО «ФСК ЕЭС», ООО «АЭСК», ООО «Дальмебель». Большая часть распределительных сетей округа принадлежат ООО «АЭСК». Энергетики ДРСК подчеркивают, что без правильной эксплуатации, своевременной реконструкции и эффективной схемы электроснабжения смежных сетевых организаций, сложно добиться надежного электроснабжения потребителей г. Артема. Поэтому строительство и реконструкция элекросетевых объектов в смежных сетевых организациях Артемовского городского округа должна идти параллельно с модернизацией объектов ДРСК.

Об этом руководство компании заявило на встрече, прошедшей на прошлой неделе в Правительстве края. На совещании обсуждались вопросы развития электросетевого комплекса г. Артема. В обсуждение включены ДРСК, Федеральная сетевая компания, АЭСК, Агентство энергетики Приморского края. Губернатор края Олег Кожемяко дал задание руководству АЭСК представить схему энергообъектов, принадлежащих компании, и результаты замеров нагрузки, после чего проектная организация сможет приступить к разработке Схемы перспективного развития электросетевого комплекса Артемовского городского округа, учитывающую не только потенциальный рост энергопотребления, но и повышение надежности энергоснабжения потребителей.