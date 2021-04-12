Фура с алкоголем перевернулась в Приморье. Местные запаслись впрок

Приморцы показали запасы "халявного" алкоголя Фото: принтскрин видео.

Весьма необычное ДТП произошло в Приморском крае. В аварию попал большегруз, перевозящий алкоголь. При этом местные жители вместо того, чтобы прийти на помощь дальнобойщику, попросту растащили опрокинувшийся груз по домам.

Авария случилась в районе поселка Шумный, Чугуевского муниципального округа. Как выяснил корреспондент «КП-Владивосток», водитель Freightliner не справился с управлением на 245-ом километре дороги Осиновка – Рудная Пристань и большегруз опрокинулся в кювет. К счастью, шофер не пострадал, чего нельзя сказать о его грузе.

Длинномер, загруженный под завязку пивом, энергетиками и продуктами, пролежал на боку несколько дней. Пока на помощь не подоспела тяжелая техника. Какая-то часть товара разбилась, уцелевшее стали грузить в другие машины, еще часть, по сообщениям очевидцев, распродали прямо на месте.

Возможно, о ДТП, которое произошло неделю назад никто бы и не вспомнил, не появись в сети видео от жителей Шумного, хвастающихся в интернете «халявой», демонстрируя внушительную алкогольную «артиллерию».

Запасы спиртного удивили многих. Фото: Instagram/dps_control_dslas

– Никто не подумал, что водителю потом отрабатывать украденное, – негодуют в интернете неравнодушные приморцы.