В Уссурийске полиция проводит проверку по ДТП со смертельным исходом

30-летний водитель Toyota Ractis ночью не справился с управлением на улице Урицкого. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийск

Полиция в Уссурийске проводит проверку по дорожно-транспортному происшествию на улице Урицкого, завершившегося смертельным исходом.

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть отдела МВД России по городу, на место автоаварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, бригада скорой медицинской помощи.

Предварительно установлено, что 30-летний водитель автомашины Toyota Ractis ночью двигался в направлении улицы Воровского и не справился с управлением. Автомобиль съехал с проезжей части, налетел на столб электроосвещения и опрокинулся.

Водитель, которого выбросило из салона машины, получил травмы, не совместимые с жизнью. 53-летняя и 22-летняя пассажирки получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в лечебное учреждение.

По базам данных ГИБДД, погибший никогда не получал водительского удостоверения, а автомобиль взял у своего знакомого после совместного употребления алкоголя. Ранее мужчину уже задерживали за езду без прав: в 2020 году даже привлекали к административной ответственности по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».

Устанавливаются обстоятельства происшествия, назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийск.

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