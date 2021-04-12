Четверых поджигателей травы задержали в Приморье за минувшие сутки

В Приморье за сутки задержали четырех мужчин поджигавших траву Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Приморье за минувшие сутки были задержаны четверо граждан, проводивших намеренные поджоги сухой травы на сельскохозяйственных землях. Об этом стало известно во время селекторного совещания с главами муниципальных образований, которое провел губернатор.

О задержанных поджигателях сообщил региональный министр по делам ГОЧС Александр Златкин. Все нарушители переданы в органы полиции для дальнейшего разбирательства. Один из поджигателей оказался иностранцем, из-за чего Олег Кожемяко напомнил собравшимся про необходимость тщательного исполнения нормативных актов о запрете аренды земель иностранными гражданами на приграничных территориях страны.

— Я прошу правоохранительные органы и органы власти взять под контроль расследование этих случаев. Обязательно необходимо провести информационную и профилактическую работу, выявлять и наказывать таких людей, которые не понимают, чем грозит отжиг травы для поиска металла, для того, чтобы лучше взошел папоротник, иные дикоросы, и так далее. Это приводит не только к экономическим последствиям, но и к человеческим жертвам, — сказал Кожемяко.

По данным министерства края по делам ГОЧС, за сутки, 11 апреля, в регионе потушили 24 лесных и природных пожара на общей площади более 590 гектаров. 13 из них зарегистрированы на землях лесного фонда — все они ликвидированы в течение суток. В тушении участвовали 422 человека и 139 единиц техники.

Переходов ландшафтных пожаров на территории населенных пунктов не зафиксировано.

Напомним, что с 8 апреля в Приморском крае введен особый противопожарный режим: вводится запрет на пребывание людей в лесах, разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципалитетов, запрещено проводить в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасные работы. Территории должны быть очищены от горючих материалов и мусора, у жилых строений рядом с лесом, должен быть создан запас воды для тушения пожаров. Восстановлению подлежат противопожарные минерализованные полосы.

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