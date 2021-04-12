Количество заболевших COVID-19 за сутки в Приморье опустилось до 43 человек

В Приморье привито от коронавируса 74149 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Количество инфицированных за сутки COVID-19 в Приморье снизилось до 43 человек. Об этом сообщил краевой оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Общее число заразившихся с начала пандемии в крае составляет 42937 человек.

Только 15 человек официально признаны выздоровевшими от COVID-19 за последние 24 часа. Всего в крае насчитывается уже 40211 человек, сумевших избавиться от нового заболевания.

За минувшие сутки от болезни скончался еще один житель Приморья. Общее число жертв COVID-19 в регионе достигло отметки 697 человек.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14