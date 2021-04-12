Мэр Владивостока подписал постановление об отмене разрешения на строительство многоэтажки на Гамарника

Стройка во Владивостоке на улице Гамарника. Фото: сайт VL.ru

После двух решений судов администрация Владивостока отменила разрешение на строительство 25-этажного жилого комплекса по адресу: Гамарника, 18-б. Мэр подписал постановление от 9 апреля 2021 года, отменяющее разрешение на строительство ЖК Legenda, выданное 31 января 2020-го.

Собственно, об отмене разрешения на строительство этого здания «Комсомолка» писала еще в октябре прошлого года. Тогда этого решения от городской администрации с помощью суда добилась прокуратура. Суд признал, что проект застройки не соответствует градостроительным нормам, а значит разрешение на строительство незаконно. Однако городские власти до последних дней не спешили с постановлением.

Напомним, противостояние ООО «Специализированный застройщик «ВладСтройГрупп» и местных жителей, не желающих иметь в районе новую высотку, началось еще в 2019 году. Сначала горожане сопротивлялись началу стройки, а затем уже боролись с фактически идущими работами.

После суда первой инстанции, который вынес решение 8 октября 2020 года в пользу противников стройки, администрация города совместно с застройщиком подали апелляционную жалобу, но Приморский краевой суд 20 января 2021 года признал решение первой инстанции обоснованным.

Но и на этом дело еще не завершено. В мае состоится заседание 9-го Кассационного суда общей юрисдикции, а значит жителям района все еще светит неприятная перспектива оказаться в проигравших.

Как сообщает портал VL. ru, пока шли суды, стройка на Гамарника продолжалась: был вырыт котлован, а затем начались монолитные работы. К началу марта был построен практически возведен первый этаж здания.

От компании Eskadra Development, заказчика объекта, комментариев не поступало.

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